عودة حركة الطيران إلى مطار بغداد الدولي

2023/01/17 | 10:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت الحركة بسبب الطقس السيء.

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