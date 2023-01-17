العمل تخصي عدد الأسر المستهدفة منذ انطلاق حملة البحث الاجتماعي

2023/01/17 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحصى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عدد الأسر المبحوثة منذ انطلاق الحملة الكبرى قبل يومين.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في بيان إن “الوزارة تمكنت من إجراء البحث لأكثر من 26 ألف أسرة خلال 48 ساعة من حملة البحث الكبرى التي انطلقت يوم الأحد الماضي”، مشيراً الى “استمرار الحملة لأسابيع لحين اكمال جميع المستحقين المتقدمين للشمول”.

وأوضح الأسدي أن “حملة البحث لليوم الأول جرى فيها بحث 14 ألفاً و347 أسرة”، مشيراً الى أن “اليوم الثاني من الحملة جرى فيها بحث 12 ألفاً و131 أسرة وذلك من مجموع الأقضية العشرين التي انطلقت فيها حملة البحث كمرحلة أولى”.

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