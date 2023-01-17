اسعار النفط تتذبذب في تعاملات الثلاثاء

2023/01/17 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تذبذبت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث هيمنت مخاوف الركود على العناوين الرئيسية في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلا أن احتمالات تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط.



الصين حد من الانخفاض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 84.63 دولاراً في الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو إلى 79.26 دولارًا.

في استطلاع هبوطي صدر في قمة دافوس، توقع ثلثا خبراء الاقتصاد في القطاعين الخاص والعام الذين شملهم الاستطلاع حدوث ركود عالمي هذا العام، مع اعتقاد حوالي 18٪ أنه “محتمل للغاية”.

وقال محللو الطاقة “ارتفع خام برنت بنحو 10٪ خلال الأيام العشرة الماضية حيث عزز التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين المعنويات ومع ذلك ، فإن التوقعات لبقية الاقتصاد العالمي غير مؤكدة”.

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