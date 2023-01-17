2023/01/17 | 10:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت هيئة الإحصاء الحكومي الصينية، على أن عدد سكان الصين تراجع...

ظهرت المقالة عدد سكان الصين ينخفض لأول مرة منذ 60 عاما أولاً على المسلة.

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