2023/01/17 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لفندق بني داخل صخرة مطلة على البحر في إيطاليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).