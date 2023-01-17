الكمارك تضبط 25 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد

2023/01/17 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط 25 شاحنة مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد.

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