نُصْبٌ تذكاريٌّ للجمهور

2023/01/17 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

سواء حقّق أسود الرافدين طموحهم في

بطولة خليجي 25 ونالوا كأسها الغائبة منذ

35 عاماً، أم أخفقوا في الدور النهائي،

هذا الأمر مُرتبط بمدى قدرة اللاعبين

على حسم أمورهم في الوقت المُحدّد

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