2023/01/17 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ صدور مذكرات الأمير البريطاني هاري

والتي أطلق عليها عنوان "SPARE" – سبير أو

الاحتياطي – انشغل العالم بحكايات

الأمير الصغير حتى وصلت مبيعات كتابه

لأكثر من مليون ونصف المليون نسخة خلا

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