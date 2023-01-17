نحات كأس الخليج يعلق على البطولة وعمله الفني

2023/01/17 | 11:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجسم صنع في مدينة ميلانو الإيطالية من الذهب الأبيض.

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