العراق.. حالة الطقس للمباراة النهائية لكأس خليجي 25

2023/01/17 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للضباب وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً وضباباً خفيفاً صباحاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم ليلاً وضباب صباحاً ويزول تدريجياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي وضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائماً وضباباً صباحاً يزول تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

تحرير: ر.



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