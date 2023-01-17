ارتفاع كبير يعصف بالاسواق المحلية.. الدولار يتخطى حاجز الـ162 ألف دينار

2023/01/17 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 160,500 دينارا مقابل 100 دولار".

واضاف أن "أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 162.250 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 161,250 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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