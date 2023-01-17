2023/01/17 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 مطلوبين للقضاء من بينهم تاجر مخدرات في محافظات بغداد والديوانية وميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تفيد بوجود احدى الصيرفات في منطقة الكرادة تقوم بتهريب العملة الاجنبية خارج العراق مما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادية للبلد، تمكنت مفارز المديرية وبالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة من القاء القبض على صاحبة الصيرفة بالجرم والمشهود وتوقيفه وفق المادة 204 من قانون العقوبات".

واضافت أنه "في سياق منفصل نفذت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتعاون مع الفرقة الاولى- شرطة اتحادية حملة بحث وتفتيش عن الاسلحة غير المرخصة والمطلوبين للقضاء في ناحية النهروان حيث اسفرت عن ضبط عدد من بنادق الكلاشنكوف واعتدة إخرى مختلفة وناظور ليلي، حيث تم تسليم المضبوطات الى الجهات المعنية".

وتابعت أنه "على صعيدًا اخرى استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان من القبض على 4 مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في قضاء العمارة بالاشتراك مع فوج طوارئ ميسان الرابع".

وأشارت الى أنه "من جهة اخرى وبجهد استخباري القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن في محافظة الديوانية بالتنسيق مع شؤون المخدرات القبض على احد تجار المواد المخدرة في قضاء الحمزة الشرقي وبالجرم المشهود وبحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة، وقد تم توقيفة وفق احكام المادة 28 مخدرات".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم تاجر مخدرات.. اعتقال 6 مطلوبين للقضاء في بغداد والديوانية وميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم تاجر مخدرات.. اعتقال 6 مطلوبين للقضاء في بغداد والديوانية وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).