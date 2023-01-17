عاملان متضادان يدفعان اسعار النفط للتذبذب

2023/01/17 | 11:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قادت مخاوف الركود التي هيمنت على اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى تذبذب اسعار النفط، مع احتمالات مضادة تشير الى تعافي الطلب على الوقود في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 84.63 دولاراً فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو إلى 79.26 دولارًا.

في استطلاع هبوطي صدر في قمة دافوس، توقع ثلثا خبراء الاقتصاد في القطاعين الخاص والعام الذين شملهم الاستطلاع حدوث ركود عالمي هذا العام، مع اعتقاد حوالي 18٪ أنه “محتمل للغاية”.

وقال محللو الطاقة “ارتفع خام برنت بنحو 10٪ خلال الأيام العشرة الماضية حيث عزز التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين المعنويات ومع ذلك ، فإن التوقعات لبقية الاقتصاد العالمي غير مؤكدة”.

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