سفينة حفر عملاقة تصل مصر للبحث عن النفط

2023/01/17 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت مجموعة النفط العملاقة شل عن توقيع عقد مع شركة ستينا دريلينغ للاستعانة بسفينة حفر عملاقة هي "ستينا فورث" في ظل تكثيف عمليات الاستكشافات البحرية في مصر.

وقالت شركة الحفر البحرية "ستينا دريلينغ"، إنها وقعت عقدا مع الشركة الأنجلو-هولندية لاستخدام سفينة الحفر في مصر، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلا عن بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر بدء عمل منصة الحفر في مصر لصالح شركة شل، خلال العام الجاري (2023)، فور استكمال الالتزامات التعاقدية الحالية.

ووقعت ستينا دريلينغ العقد مع شركتين تابعتين لشركة شل، وهما "بي جي دلتا ليمتد" و"بي جي إنترناشونال ليمتد".

ووفقا لبيان الشركة، سيشمل مشروع الاستكشاف التابع لشركة شل حفر 3 آبار في البحر الأبيض المتوسط، من خلال سفينة حفر عملاقة هي "ستينا فورث".

وسيتطلب المشروع استخدام تقنية الحفر بالضغط المدار، وهي عملية لاستعمال معدات متخصصة للتحكم في ضغط البئر خلال حفره، باستخدام النظام المملوك لشركة ستينا دريلينغ، وثبّتته في سفينة الحفر ستينا فورث.

وقالت شركة ستينا دريلينغ، في البيان إنها تتطلع للعمل مع شركة شل لإتمام مشروعاتها بطريقة فعالة وآمنة وتتسم بالكفاءة.

وتعد سفينة الحفر ستينا فورث من الجيل السادس وقادرة على العمل في البيئات القاسية؛ حيث بُنيت في عام 2009، ويمكنها العمل على عمق يصل إلى 10 آلاف قدم.

وخلال مايو(2022)، استحوذت شركة شل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط، والتي تُعرف بالمنطقة 3، والتي تديرها إكسون موبيل.

وقالت الشركة إن قرب منطقة الامتياز الجديدة من الأصول الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى سيُسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركة بالمناطق البحرية.

كما استحوذت الشركة على حقوق تشغيل منطقة امتياز شمال سيدي جابر، ومنطقة شمال الفنار في عام 2020.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن عدة اكتشافات بحرية في مصر خلال أقل من أسبوع واحد؛ فقد أعلنت شركة إيني الإيطالية، الأحد، اكتشاف غاز جديدًا في منطقة امتياز نرجس البحرية قبال البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الشركة إن بئر الاستكشاف نرجس 1 حُفِرَت على عمق 309 أمتار من المياه بوساطة سفينة الحفر ستينا فورث.

كما كشفت شركة فينترسال ديا الألمانية، يوم الخميس الماضي، عن اكتشاف غاز في مصر بإحدى مناطق الامتيازات بمنطقة دلتا النيل.

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