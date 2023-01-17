أسعار النفط تتذبذب مع الطلب الصيني والكساد العالمي

2023/01/17 | 11:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تذبذبت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، 17 كانون الثاني، 2023،...

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