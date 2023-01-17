2023/01/17 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الهجرة تجهز قرابة مليون اسرة نازحة بمادة النفط الابيض في دهوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الهجرة تجهز قرابة مليون اسرة نازحة بمادة النفط الابيض في دهوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الهجرة تجهز قرابة مليون اسرة نازحة بمادة النفط الابيض في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).