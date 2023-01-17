2023/01/17 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، إن تتويج المنتخب الوطني بكأس الخليج سيكون أغلى هدية تقدم للشعب العراقي.واكد درجال في تصريح صحفي ان “هنالك استعدادات جيدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال: حفل ختام خليجي 25 لن يكون كالافتتاح المركز الخبري الوطني.

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