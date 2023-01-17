2023/01/17 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشار تقرير إعلامي أمريكي أن مسيرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المهنية قد دخلت مرحلة “النهاية” بعد قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مرآب السيارات الخاص به.وقال المذيع في قناة “فوكس نيوز” تاكر كارلسون، أن هذا الوضع يمثل “بداية النهاية لجو بايدن.لا يمكننا إثبات ذلك.المستقبل مجهول لكنه لا يبدو […]

ظهرت المقالة “بداية النهاية”… حديث في الولايات المتحدة عن اقتراب سقوط بايدن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بداية النهاية”… حديث في الولايات المتحدة عن اقتراب سقوط بايدن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بداية النهاية”… حديث في الولايات المتحدة عن اقتراب سقوط بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).