ما الذي نعرفه عن الإفراط بأحلام اليقظة؟

2023/01/17 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحلام اليقظة قد تعود علينا بفوائد كثيرة.إذ أظهرت الأبحاث أنها تشكّل مصدرًا للمتعة، وطريقة للتخلص من الملل، وتعزّز قدرتنا على الهروب عقليًا من الحاضر والابتكار أيضًا، وحلّ المشاكل، والتخطيط، بالإضافة إلى تشكّيلها علاجًا للوحدة.ولكن، ماذا عن أحلام اليقظة المفرطة؟

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