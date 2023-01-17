الكاظمي: حصة كردستان بالموازنة من المقرر أن تكون نحو 13% 

2023/01/17 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الثلاثاء، إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف الكاظمي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "هناك توافقات سياسية سابقة ولا بد أن تصل بالكرد إلى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة كردستان التي من المقرر أن تكون ما يقارب 13."%

وتابع، أن "من الضروري أن يكون هناك وضوح بشأن ما يصدره إقليم كردستان من النفط الخام، بالإضافة إلى مجموع واردات المنافذ الحدودية والمطارات، وأن تكون هناك أرقام شفافة لعدد الموظفين العاملين في حكومة الإقليم"، مضيفاً أن "الأسبوع المقبل سيفضي إلى نتائج إيجابية".

ورأى الكاظمي، أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للحكومة اللجوء إلى وضع أرقام تقريبية لإنصاف كردستان وإنصاف المحافظات المنتجة للنفط في عموم البلاد".

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