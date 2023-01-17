2023/01/17 | 11:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتل العراقيون المرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية في تقرير أن “مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 18.6٪ في كانون الأول 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 6 الاف و386 منزلًا، حصلت أنطاليا على المرتبة الاولى بواقع الفي و465 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات الف و968 منزلًا، ثم مرسين بواقع 663 منزلا “.

وأضافت الهيئة، أن “تركيا باعت خلال العام 2022 من العام الحالي 67 الفا و490 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 15.2% عن نفس الفترة من العام السابق”.

وتابعت، أن “الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الاول وبعدد الفي و 403 منازل”، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 675 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 435 منزلا، واوكرانيا رابعا بعدد 306 منازل، وكازخستان خامسا وبعدد 266 منزلا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون ثالثاً في شراء العقارات بتركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون ثالثاً في شراء العقارات بتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).