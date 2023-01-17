ضبط 25 شاحنة مخالفة في مداخل بغداد

2023/01/17 | 11:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط 25 شاحنة مخالفة عند مداخل محافظة بغداد.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط 25 شاحنة محملة (مواد غذائية وآثاث واعلاف وخشب و فلين ديكور ومواد متنوعة أخرى) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة”.

وأشارت إلى، أن “عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الجمارك”.

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