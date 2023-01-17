نينوى تضع العراق بالمركز الأول عالمياً في مسابقة

2023/01/17 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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حصد العراق المركز الاول عالميا في مسابقة "زايد للإستدامة" 2023 على مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية التي أقيمت في دولة الامارات.

وبارك وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، "الإنجاز الكبير الذي حققته مدرسة الموهوبين في نينوى بإحرازها المركز الأول في مسابقة (جائزة زايد للاستدامة 2023) على مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية التي أقيمت في دولة الامارات".وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "إننا اليوم نحتفل بالإنجاز الذي حققتموه في ظل التنافس الكبير مع 152 دولة عالمية و 4٫358 مشروعاً مستدام، وكنا متابعين لكم ولمشاركتكم خطوة بخطوة مع إخوتكم وأشقائكم من دول العالم وسنبقى معكم يداً بيد لتصلوا الى ما تصبون اليه في المستقبل".وقدّم الجبوري "شكره وتقديرهُ لأولياء أمور الطلبة؛ لانهم انجبوا هذه الطاقات الفريدة التي رفعت راية العراق في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن "هذا الفوز الذي تحقق يُمثل طموح العراق على قبول التحدي والمنافسة وتحويل التحديات إلى فرص".

ودعا وزير التربية، إلى "نشر قصة النجاح التي سطرتها هذه الأيقونات المبدعة التي تُمثل بصمة فخر عراقية بامتياز"، مبيناً أنه "حضر حفل اعلان أسماء الفائزين في المسابقة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ورؤساء كوريا الجنوبية وأذربيجان وأوغندا".

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