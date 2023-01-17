خلال 10 دقائق.. جهاز متطور يكشف ضغط الدم ويحدد علاجه

2023/01/17 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

بفضل جهاز تصوير مقطعي جديد، أصبح من الممكن في غضون 10 دقائق، اكتشاف وتقديم العلاج المناسب لارتفاع ضغط الدم.

ويقوم جهاز التصوير المقطعي، باكتشاف العقيدات المسببة لارتفاع ضغط الدم، الموجودة في غدد الملايين من المصابين بهذا المرض، في غضون دقائق.

ويهدد ارتفاع ضغط الدم حياة ملايين الأشخاص، إذ يمكنه أن يؤدي إلى النوبات القلبية والفشل الكلوي والخرف.

وما يصل إلى واحد من كل 10 مصابين بارتفاع ضغط الدم في بريطانيا، يعانون فقط من هذه الحالة بسبب العقيدات الموجودة في الغدتين الكظريتين، التي تنتج كميات زائدة من هرمون الألدوستيرون، الذي يتسبب بدوره في احتفاظ الجسم بالملح، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن للمرضى الذين لديهم مستويات عالية من الألدوستيرون في أجسامهم إزالة غدة كظرية واحدة بأمان.

ويأمل الخبراء في المملكة المتحدة الذين قادوا أبحاث التصوير المقطعي المحوسب الجديد، أن يساعد النظام في تشخيص وعلاج المزيد من الأشخاص المصابين بهذا المرض الذي يهدد الحياة.

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