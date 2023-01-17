تراجع طفيف باسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2023/01/17 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بعد ان سجلت قفزة في وقت مبكر من الصباح.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 159.500 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 158,750 دينارا لكل 100 دولار".

وفي صباح اليوم، سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 160,500 دينارا مقابل 100 دولار".

واضاف أن "أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 162.250 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 161,250 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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