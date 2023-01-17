حدثان إيجابيان مع بداية

2023/01/17 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح أسبوع قوي آخر لسوق السندات الأميركية، المستثمرين، أملا متزايدا بتجاوز العام 2022 الصعب، وفق "وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي تنخفض مع ارتفاع أسعار السندات، هذا العام أكثر مما كانت عليه خلال يناير العام الماضي، "فـ2022 كان أسوأ عام للسندات على الإطلاق".

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