2023/01/17 | 12:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أحصى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عدد الأسر المبحوثة منذ انطلاق الحملة الكبرى قبل يومين.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إن “الوزارة تمكنت من إجراء البحث لأكثر من 26 ألف أسرة خلال 48 ساعة من حملة البحث الكبرى التي انطلقت يوم الأحد الماضي”، مشيراً الى “استمرار الحملة لأسابيع لحين اكمال جميع المستحقين المتقدمين للشمول”.

وأوضح الأسدي أن “حملة البحث لليوم الأول جرى فيها بحث 14 ألفاً و347 أسرة”، مشيراً الى أن “اليوم الثاني من الحملة جرى فيها بحث 12 ألفاً و131 أسرة وذلك من مجموع الأقضية العشرين التي انطلقت فيها حملة البحث كمرحلة أولى”.

يذكر أن رئيس الوزراء أوضح في وقت سابق عن” انطلاق أوسع عملية بحث اجتماعي في تاريخ الوزارة والحكومات السابقة، تستهدف 1,746,086 أسرة، هذا العدد تقدم بطلب الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، من بغداد والمحافظات، الأصل أكثر من مليونين ونصف المليون وبعد عملية تدقيق وتقاطع انتهت إلى هذا الرقم”، مضيفاً أن “عملية البحث يجريها ألفا باحث اجتماعي من هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي تحتاج إلى دعم المحافظين والوزارات”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تبحث 26 الف اسرة خلال 48 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تبحث 26 الف اسرة خلال 48 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).