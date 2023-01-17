إحباط 5 محاولات ابتزاز إلكتروني وإيقاف 10 حالات عنف أسري في ست محافظات

2023/01/17 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط 5 محاولات ابتزاز إلكتروني وإيقاف 10 حالت عنف أسري في ست محافظات.

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