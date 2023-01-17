درجال يحضر مجالس عزاء ضحايا حادث مشجعي المنتخب في ذي قار (صور)

2023/01/17 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - حَضر رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، صباح اليوم الثلاثاء "عدنان درجال" مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة "إياد بنيان" والنائب الأول لرئيس الاتحاد "علي جبار" وعضو الاتحاد "فراس بحر العلوم" والوفد المرافق إلى مجلس عزاء ضحايا حادث تصادم باص يقلُ مشجعين من أهالي محافظة ذي قار متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة منتخبي قطر والعراق، أمس الاثنين، ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 25.وقدمَ درجال والوفد المرافق التعازي لذوي الضحايا، معبراً عن أسفه البالغ لهذا الحادث المروع الذي راح ضحيته الابرياء من الوفيات والاصابات بين صفوف مشجعي المنتخبِ الوطني.وبيّن درجال والوفد المرافق له تعاطفه مع أُسر الضحايا الذين قضوا نحبهم، متمنياً الشفاءَ العاجل للمصابين إثر الحادث المروع.وكان في استقبال الوفد المُعزي محافظ ذي قار ومدير شباب ورياضة المحافظة ورئيس نادي سوق الشيوخ.

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