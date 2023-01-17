بالفيديو.. السيول الجارفة توقف مشروع تأهيل أشهر سدود الحدود مع ايران

2023/01/17 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، أن السيول تسببت في توقف مشروع تأهيل سد مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي مازن الخزاعي لـ( بغداد اليوم)، إن" السيول الجارفة من الشريط الحدودي بين العراق وإيران تسببت في اجتياح مياه باطن سدة مندلي وغمر الجزء الأكبر منها، ما أدى الى توقف شامل لمشروع تأهيل السدة والمتضمن رفع كميات كبيرة من الترسبات الطينية".

وأضاف أن "توقف المشروع قد يدوم فترة أسابيع أو اشهر لحين سحب مياه السيول الى خارج باطن السدة لخلق إمكانية لعودة الاليات للعمل ورفع ما تبقى من الترسبات الطينية".

أشار الخزاعي الى أن "أي مياه تدخل السدة لا يمكن خزنها حاليا لان السدة في حالة تأهيل".

وكان مشروع تأهيل سدة مندلي بدأ قبل اشهر، والذي يهدف الى رفع الاف الاطنان من الترسبات الطينية من باطن السد، والذي اسهم في التهام 90% من قدرته على خزن المياه منذ سنوات.

تحرير: ر.



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