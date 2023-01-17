الحكيم يدعو إلى تحديث الخطاب الديني بما يتناسب مع تحديات المرحلة

2023/01/17 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إلى تحديث الخطاب الديني بما يتناسب مع تحديات المرحلة وطبيعة الأجيال وأولوياتها.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، استقبل اليوم، وفد مجلس الحكماء المسلمين برئاسة المستشار محمد عبد السلام أمين عام المجلس"، معربا عن "سعادته بزيارتهم للعراق واطلاعهم على الواقع العراقي ومستوى التقدم الذي يعيشه على المستوى الأمني والاجتماعي والسياسي والثقافي".

واشار الحكيم إلى "طبيعة المتغيرات السياسية في الواقع العراقي، وأهمية استقرار العراق كضرورة لأمن واستقرار المنطقة"، مستذكراً "التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب"، مشددا على "المكتسب الأهم المتمثل بخسارة الإرهاب لحواضنه الاجتماعية في العراق".

واكد على "أهمية الوحدة الإسلامية والاتفاق على الثوابت التي تجمع الأمة"، مبيناً أن "أهم عوامل الوحدة هو التعايش والحضور الميداني"، مستشهدا بـ "بطولة خليجي ٢٥ التي تستضيفها البصرة وكيف غيرت انطباعات الشعوب الخليجية الشقيقة ووسائل إعلامها عن الواقع العراقي والفرد العراقي بعد قطيعة تجاوزت عقود من الزمن".

ودعا الحكيم بحسب البيان إلى "تحديث الخطاب الديني بما يتناسب مع تحديات المرحلة وطبيعة الأجيال وأولوياتها"، مؤكداً على "ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب واستثمار طاقاتها في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية".

تحرير: أ.ق

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