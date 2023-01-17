وزير الزراعة يؤكد قرب تعيين جميع الأطباء البيطريين ضمن موازنة ٢٠٢٢

2023/01/17 | 12:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الثلاثاء، استمرار الجهود المبذولة لتضمين جميع الدرجات الوظيفية الخاصة بالأطباء البيطرين والبالغ عددها ٤٩٣٧ درجة وظيفية ضمن موازنة عام ٢٠٢٢.وقال العلياوي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ان “الاصرار على تضمين هذه الدرجات ضمن موازنة العام الماضي وليس عام ٢٠٢٣ الحالي هو لسرعة صدور الأوامر […]

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