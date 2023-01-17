بعد تنديد السفير الأوكراني.. حظر رفع العلمين الروسي والبيلاروسي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

2023/01/17 | 12:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة التنس الأسترالية، الثلاثاء أنه لن يتم السماح بعد الآن، للمشجعين بإحضار العلمين الروسي أو البيلاروسي إلى موقع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

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