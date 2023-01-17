إسرائيل.. لبيد يعلق على صفقة تبادل الأسرى بعد فيديو

2023/01/17 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الثلاثاء، إن حكومته السابقة بذلت جهودا كباقي الحكومات من أجل إتمام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس،

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