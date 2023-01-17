وزيرة الاتصالات: مكاتب تزويد الانترنت ملزمة بإعطاء المشترك 10 كيكا مجاناً

2023/01/17 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الثلاثاء، آلية تطبيق الاشتراك المدعوم، فيما أكدت أن مكاتب تزويد الانترنت ملزمة بإعطاء المشترك 10 كيكا مجاناً.

وقالت الياسري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المواطن عندما يقوم بالتسجيل عند صاحب البرج بالاشتراك المدعوم، فإن صاحب البرج ملزم بإعطاء المشترك 10 كيكا مجاناً"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء يشمل المشتركين بخدمة المنزل".

وأشارت إلى أن "المواطن الذي يرغب بزيادة الاشتراك فإن الوزارة تجهزه بـ 100 كيكا بسعر 15 ألف دينار، مبينة أنه "عند الاشتراك سيتم تفعيل التطبيق بشكلٍ تلقائي لفحص الخدمة وقياس السرعة".

وأعلنت الياسري، السبت الماضي، إطلاق خدمة الانترنت المدعوم اعتباراً من 1 شباط المقبل.

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