رابطة المصارف ومصارفنا لن تخضع للابتزاز

ومع الأسف ان استغلال ديمقراطية الإعلام وفسحة حرية الرأي والرأي الآخر سمحت للإعلام المنفلت وغير المختص والمدفوع بمصالح خاصة داخل وخارج العراق وما تقوله وتفصح عنه مدفوع الثمن وانهم يتصيدون دوماً بالماء العكر ويستهدفون اقتصادنا الوطني ومؤسساته التي حققت إنجازات واضحة خلال الأزمات التي مر بها العراق بعد منتصف 2014 وما زالت تواصل الخطى في خدمة المجتمع وساهمت في تحقيق الصمود الاقتصادي ودعمت اقتصادنا الوطني، لقد شغلتنا مانشيتات هذه الأبواق وتقاريرهم الصحفية والإعلامية وبرامجهم الموجهة باستهداف البنك المركزي والقطاع المصرفي ورابطة المصارف على مواضيع مكررة ومستهلكة وأن الهدف من انتقاداتها واتهاماتها بين فترة وأخرى هو التسقيط الشخصي والابتزاز العلني والتغطية على الإنجازات .
وبالرغم من انني احترم الرأي الآخر الذي يصدر عن غير مختصين أو من مختصين بالاقتصاد وبالسياسة النقدية بشكل خاص ولكني قد اختلف مع الرأي الذي يحاول تقزيم وتصغير وشخصنة الإنجازات التي حققها البنك المركزي والمصارف ورابطة المصارف في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية خلال السنوات الماضية وهي أصعب مرحلة مر بها العراق .
لذلك أدعو هؤلاء أن ينظروا ولو لمرة واحدة إلى المحافظة على سمعة الاقتصاد العراقي ومؤسساته الوطنية أمام دول العالم لأن من غير المنطق أن نسمح بالإساءة إلى مؤسساتنا الاقتصادية والقطاع الخاص الوطني بدون أدلة ووثائق رسمية تثبت ذلك وبواسطة بيانات ومعلومات غير حقيقية ومفبركة هوليوديا.
وختاماً أدعو هؤلاء اتركوا المؤسسات الاقتصادية الناجحة تعمل بهمة عالية وبجهود مضاعفة من أجل العراق لأن المؤسسات والمنظمات والقطاع الخاص الوطني والحقيقي لن تخضع أبداً للابتزاز وأن الطريق الوحيد والسليم هو الاتفاق دوماً على خدمة العراق وشعبه الصابر الأبي.
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