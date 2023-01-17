الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري للاقتصاد يخرج بتوصيات عدة

2023/01/17 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وناقش المجلس، بحسب بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "المواضيع الإقتصادية المدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة منها: دعم وزارة الدفاع والقوة الجوية العراقية بالخصوص من خلال تاهيل وتطوير قدراتها القتالية".

وأضاف البيان، "كما استضاف المجلس رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية واستمع إلى واقع عمل الهيئة واتخذ العديد من التوصيات التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء فيما يخص دعم وتطوير عملها وتوفير المستلزمات الكافية للارتقاء بمستوى ادائها".

وتابع البيان، "كما أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء بقيام البنك المركزي العراقي بتسهيل منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية الدولية، وإلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات ومراكز البيع التجارية والمطاعم والصيدليات والمذاخر ومحطات الوقود والعيادات الطبية بكل أنواعها والجامعات والكليات الأهلية بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الالكتروني".

كما أوصى المجلس، بحسب البيان، بـ"إعفاء التعاقدات واستيرادات أجهزة الدفع والتحصيل الالكتروني وأجهزة الصرافات الآلية من رسوم الجمارك والضرائب بأشكالها كافة وإعفاء جميع التعاملات بالدفع الالكتروني من الضرائب".

وتابع البيان، أن "المجلس استضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط لبحث العديد من القضايا التي تخص تطوير القطاع النفطي في العراق".

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