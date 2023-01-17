شمول قضاء الراشدية بمشاريع المجاري

2023/01/17 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، شمول قضاء الراشدية بمشاريع تنفيذ المجاري، مع (4) مناطق أخرى في أطراف العاصمة.

وقال العطا، في بيان، إن “قضاء الراشدية شُمل بمشاريع تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وإنشاء محطتي الرفع والضخ، والمعالجة المركزية، مع مناطق أبو غريب وسبع البور والنهروان إضافة الى ناحية الوحدة”.

وأشار العطا الى أنه “تم توجيه دعوة للشركات المتخصصة بهذا المجال والراغبة بتنفيذ تلك المشاريع لتقديم السيرة الذاتية للشركة (CV) خلال مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 19 / 1 / 2023 “.

وأضاف أن “الشركات المتقدمة لتنفيذ المشاريع عليها أن تتضمن هويتي تصنيف الشركة الصادرة من وزارة التخطيط، وغرفة تجارة نافذة، وشهادة تأسيس الشركة وشهادة ممارسة المهنة، والأعمال والعقود المنفذة الخاصة بأعمال المجاري لآخر عشر سنوات مع نسخ من العقود وتأييد الإنجاز من الدائرة المستفيدة، والملاك القيادي والمهندسين والاستشاريين والعاملين في الشركة وأنواع وعدد الآليات التابعة للشركة، وعقد الشراكة الأولي في حالة التقديم لأكثر من شركة بشكل مشترك”.

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