2023/01/17 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، اليوم الثلاثاء ، عن مكافاءة مالية لمن تتوفر لديهم معلومات عن مفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “تدعو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافاءة مالية لمن تتوفر لديهم معلومات عن مفقودين عراقيين وكويتيين المركز الخبري الوطني.

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