2023/01/17 | 13:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IA6TtEOOsxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكمارك تعلن ضبط 25 شاحنة محملة بمواد مخالفة عند مداخلمداخل العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكمارك تعلن ضبط 25 شاحنة محملة بمواد مخالفة عند مداخلمداخل العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).