بعد لقاءه ممثل المرجع السيستاني.. وزير الصحة يكشف عن صيغة عمل جديدة ستطلق قريبا ويؤكد ان التعاون مع العتبة الحسينية هدفه خدمة المواطن

2023/01/17 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل ممثل المرجعية الدينية العليا،

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

وزير الصحة صالح الحسناوي.

وقال الحسناوي في تصريح تابعته وكالة

نون لخبرية، انه "تم التباحث مع م

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