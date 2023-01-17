2023/01/17 | 13:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TzC5zNXTpUw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي منطقة حي العامل يكولون المنطقة انتهت) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي منطقة حي العامل يكولون المنطقة انتهت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).