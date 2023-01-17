2023/01/17 | 13:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e8E8wKnQcRI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة لطفلة عراقية إلى نساء العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيدة لطفلة عراقية إلى نساء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).