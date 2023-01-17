بكمين محكم.. الإطاحة بـ

2023/01/17 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بعنصر بارز بتنظيم "داعش" الارهابي بكمين محكم في أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

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