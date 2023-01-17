اعتقال 163 مخالفاً اجنبياً في بغداد

2023/01/17 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 163 مخالفاً اجنبياً لقانون الإقامة في بغداد.

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