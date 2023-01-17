ملفات التعاون التجاري والاقتصادي على طاولة وزير التجارة والسفير الباكستاني

2023/01/17 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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التقى وزير التجارة "الاستاذ اثير الغريري في مكتبه اليوم الثلاثاء السفير الباكستاني لدى العراق الدكتور احمد امجد علي لبحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري واقامة المعارض وتسهيل دخول الشركات الى العراق وتفعيل اللجان المشتركة ومذكرات التفاهم المشترك بينهما .واكد الوزير الغريري "ان الحكومة العراقية وضمن برنامجها الحكومي تسعى الى الانفتاح على كل دول العالم وفتح قنوات جديدة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية معها وفي كافة الاصعدة والتي تنمي وتنعش الاقتصاد العراقي ، والاستفادة من الخبرات الاقتصادية عبر دخول القطاعات العراقية بشراكات حقيقية مع نظرائهم في تلك الدول .مؤكدا في الوقت ذاته "على اهمية تفعيل اللجنة العراقية الباكستانية لعقد اجتماعاتها في القريب العاجل بغية الانتهاء من كافة الملفات المتعلقة بين البلدين لاهمية دورها في تطوير العلاقات الثنائية .الغريري اكد كذلك "ان وزارة التجارة اتخذت خطوات عملية في الاهتمام باقامة المعارض التخصصية وتقديم التسهيلات بهذا الجانب ليكون معرض بغداد ارض خصبة لدخول الشركات ومنها الشركات الباكستانية لعرض منتجاتها للسوق العراقية الواعدة وتشجيعها للدخول في مشاريع استثمارية داخل العراق ، فضلا عن خطواتها للتحول الالكتروني في تسجيل الشركات واتمتة جميع مفاصل العمل الاخرى لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم .واشار الوزير الغريري "ان الكثير من دول العالم ابدت من خلال لقاءنا بسفرائهم بالعراق استعدادها بتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية واتخاذ خطوات عملية فعلية وعملية لدخول السوق العراقية .وحث الغريري "الشركات الباكستانية للمشاركة في المعارض الدولية والتخصصية داخل العراق وخصوصا التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي والعمل على تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية لتوطيد العلاقات الثنائية وتنشيط القطاع الخاص العراقي .من جانبه اكد "السفير الباكستاني رغبة حكومة بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العراقي ، مؤكدا ان باكستان ستقيم معرضها التخصصي على ارض معرض بغداد منتصف اذار القادم والذي يتضمن عرض كافة المنتجات والصناعات الباكستانية كونه فرصة لتبادل الافكار والاراء بين القطاع الخاص في كلا البلدين ، ونطمح الى تنشيط مستوى التعاون مع العراق وتفعيل اللجان المشتركة ومذكرات التفاهم ، موجها الدعوة لوزير التجارة ليكون ضيف شرف لافتتاح المعرض والاحتفال باليوم الوطني على هامش فعاليات المعرض .وناقش الجانبان "خلال اللقاء اهمية تفعيل اعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة والمتوقفة منذ عام 2001 ،كذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتقديم التسهيلات لاقامة المعارض ،وايجاد اليات جديدة للتعامل بين القطاع الخاص العراقي والباكستاني من خلال اقامة شراكات حقيقية بينهما بالاضافة الى الدعوة للتعرف على اجراءات الاستثمار في شركات وزارة التجارة والشركات العراقية الاخرى من خلال النافذة الواحدة لتوضيح العمل داخل العراقهذا وحضر اللقاء مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية رياض فاخر الهاشمي وممثل عن وزارة الخارجية

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