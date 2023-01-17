تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى 63 مليونًا

2023/01/17 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - تراجعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الثلاثاء، لتسجل 63 مليون دولار.





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