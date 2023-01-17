شبح الفقر يهدد الطبقة الوسطى في مصر.. وأسعار الخبز والبيض تشغل المواطنين

2023/01/17 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب شبح الفقر، في مصر، من أفراد الطبقة المتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة وسط خفض قيمة العملة والتضخم المتزايد، فيدفعها إلى قرارات جذرية وتغيير نمط عيشها.

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