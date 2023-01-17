تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع في ألمانيا خلفا لكريستين لامبرخت

2023/01/17 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُين بوريس بيستوريوس وزيرا جديدا للدفاع في ألمانيا، حسبما أعلنت الخدمات الصحفية للحكومة الألمانية الثلاثاء.

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