احباط مخططات إرهابية لاستهداف بغداد

2023/01/17 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف العاصمة بغداد.

وذكر بيان للحشد، أن “مفارز المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي تمكنت بعملية نوعية استباقية بكمين محكم وبعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة حشد الشعبي تم اعتقال أحد أهم العناصر الإرهابية من الخلايا الجديدة لتنظيم داعش في بغداد قضاء أبو غريب”.

وأضاف البيان، أن “الإرهابي كان لديه رقم احصائي في بيانات التنظيم حيث يعمل كعنصر أمني في تنظيم داعش وكانوا يخططون لهجمات إرهابية على العاصمة بغداد، وتم إلقاء القبض عليه واحباط هذه العمليات الإرهابية”.

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